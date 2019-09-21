Başkan Erdoğan'dan FOX TV muhabirine çok sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Arifiye'deki tank-palet fabrikası konuşulmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun gizli kararname çıkarıldı diye bir iddiası var. Hem bu iddiayı hem de gelinen son noktayı size sormak isterim." diyen FOX TV muhaberine çok sert çıktı. Erdoğan, "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzendi, soruları yanıtladı. Erdoğan, FOX TV muhabirinin, tank palet fabrikasının satıldığı yönündeki sorusuna çok sert çıktı. Erdoğan, muhabirin, "Arifiye'deki tank-palet fabrikası konuşulmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun gizli kararname çıkarıldı diye bir iddiası var. Hem bu iddiayı hem de gelinen son noktayı size sormak isterim." diyen FOX TV muhabirine "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir." ifadelerini kullandı.





Başkan Erdoğan'ın FOX TV muhabirinin sorusuna verdiği yanıt şöyle:



FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor.