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Başkan Erdoğan'dan FOX TV muhabirine çok sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FOX TV MUHABİRİNE ÇOK SERT TEPKİ

Başkan , "Arifiye'deki tank-palet fabrikası konuşulmaya devam ediyor. 'nun gizli kararname çıkarıldı diye bir iddiası var. Hem bu iddiayı hem de gelinen son noktayı size sormak isterim." diyen muhaberine çok sert çıktı. Erdoğan, "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir." dedi.

Başkan , ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzendi, soruları yanıtladı. Erdoğan, muhabirinin, tank palet fabrikasının satıldığı yönündeki sorusuna çok sert çıktı. Erdoğan, muhabirin, "Arifiye'deki tank-palet fabrikası konuşulmaya devam ediyor. 'nun gizli kararname çıkarıldı diye bir iddiası var. Hem bu iddiayı hem de gelinen son noktayı size sormak isterim." diyen FOX TV muhabirine "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın FOX TV muhabirinin sorusuna verdiği yanıt şöyle:

FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. 'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan FOX TV'ye sert tepki: Dürüst olun! Yalan medya olmaktan çıkın |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FOX TV'YE SERT TEPKİ: DÜRÜST OLUN! YALAN MEDYA OLMAKTAN ÇIKIN |VİDEO
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