Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için sağanak yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için gök gürültüsü ve sağanak yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, sahil şeridinde bulunan birçok işletmenin güneşlikleri yıkıldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye yükseldi.
Akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, sahil şeridinde bulunan birçok işletmenin güneşlikleri yıkıldı.
Liman içinde bulunan tekneler batma riski taşıdığı için karaya çıkarıldı, denizdeki dalga boyu da 6 metreyi buldu.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın etkisini yarın da sürdüreceği için vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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