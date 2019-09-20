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Antalya Havalimanı'nda 3,5 kilogram eroin ele geçirildi: 2 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019
HAVALİMANINDA ELE GEÇİRİLDİ! 2 KİŞİ TUTUKLANDI

​ Havalimanı'nda, bir yolcunun valizine gizlenmiş 3,5 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği görevlilerince 'nda düzenlenen operasyonda, 'dan aktarmalı Antalya'ya gelen İranlı H.E. ve S.G'nin valizlerinde arama yapıldı.

Aramada bir valize gizlenmiş vaziyette 3,5 kilogram eroin ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. DHA

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