Kadınları ağına düşüren 'Hayalet' lakaplı çete lideri yakalandı

Muğla'ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları belirlenen, aralarında 'Hayalet' lakaplı çete lideri Rus uyruklu kadın M.A.'nın da bulunduğu 5 zanlı, gözaltına alındı. Hesap hareketlerinde aylık 300 bin lira para trafiği olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen çetenin çökertilmesi için harekete geçti. Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde fuhuşa aracılık yapan, taksiciler, otel işletmecileri ve müşterilerle sadece telefon üzerinden iletişim kuran 'Diana' kod adını kullanarak açık kimliğini gizleyen 'Hayalet' lakaplı kadın şebeke lideriyle birlikte diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



4 aylık çalışma sonucu kadın çete liderinin Rusya vatandaşı M.A. olduğu tespit edildi. M.A'nın kendisi ile WhatsApp üzerinden irtibata geçen erkek müşterilere, kadın fotoğraflarının bulunduğu katalog göndererek pazarlık yaptığı belirlendi.