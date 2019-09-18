19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti MKYK toplantısı bitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
AK PARTİ MKYK TOPLANTISI BİTTİ

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı bitti.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı sona erdi. Bu önemli toplantı saat 14.45'te başlamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN