AK Parti MKYK toplantısı bitti
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı bitti.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı sona erdi. Bu önemli toplantı saat 14.45'te başlamıştı.
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