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Yargıtay’a 8 atama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
YARGITAY’A 8 YENİ ÜYE ATANDI!

HSK tarafından ’da boş bulunan 16 üyelikten 8’ine yeni atamalar yapıldı. üyeleri genellikle Ağır Ceza Başkanları ve arasından seçildi.

'da boş bulunan 16 koltuk ile ilgili yeni bir seçim yapıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay'da boş bulunan 16 üyelikten 8'ine yeni üyeler atandı.

üyelerinin genellikle Ağır Ceza Başkanları ve arasından seçilmesi dikkat çekti.

Yargıtay üyeliğine yeni atanan isimler şu şekilde:

Ankara Başkanı Ahmet Nazmi Alp

Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral

Ankara Adalet Komisyonu üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan

Yargıtay Başkanı: Türk yargısına yönelik kirli bir propaganda var YARGITAY BAŞKANI: TÜRK YARGISINA YÖNELİK KİRLİ BİR PROPAGANDA VAR
Yargıtay Başkanı: Türk yargısına yönelik kirli propaganda var YARGITAY BAŞKANI: TÜRK YARGISINA YÖNELİK KİRLİ PROPAGANDA VAR

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