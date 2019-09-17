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Hız denetimlerinde iki günde 22 bin ihlal tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
HIZ DENETİMLERİNDE İKİ GÜNDE 22 BİN İHLAL TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberi... , ülke genelinde 14-15 Eylül'de eş zamanlı yapılan radarla hız denetimlerinde 21 bin 788 hız ihlali tespit edildi.

, ülke genelindeki eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 21 bin 788 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 81 ilde 14-15 Eylül'de hız denetimi yapıldı.

Ülke genelinde 44 bin 76 araç denetlenirken, 21 bin 788 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 477 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 64'ü trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 36'sının aracının tescil plakasına ceza kesildi.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 935 trafik kural ihlali tespit edildi.

AA

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