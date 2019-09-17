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Tunç Soyer'den skandal itiraf! PKK'yı lanetleme ve şehitlere yardım önergesi reddedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
TUNÇ SOYER'DE SKANDAL İTİRAF! BAKIN 'PKK ÖNERGESİ'Nİ NEDEN REDDETMİŞ

başkanlığında, 'nin eylül ayı 'Meclis Toplantısı' geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Meclis'te AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, Karabağlar yangınıyla ilgili 'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge reddedilmişti. Bu olayla ilgili dün akşam saatlerinde canlı yayına bağlanan Tunç Soyer'den skandal bir itiraf geldi.

Bir canlı yayında konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu'nun Meclisi'nde reddedilen ''yı kınama ve şehit ailelerine yardım' önergesiyle ilgili açıklamaları üzerine Başkanı canlı yayına bağlanarak skandal açıklamalarda bulundu.

Tunç Soyer'den skandal itiraf! PKK'yı lanetleme ve şehitlere yardım önergesi reddedildi | Video TUNÇ SOYER'DEN SKANDAL İTİRAF! PKK'YI LANETLEME VE ŞEHİTLERE YARDIM ÖNERGESİ REDDEDİLDİ | VİDEO

CHP DIŞINDAKİ PARTİLER KABUL OYU VERDİ

Tunç Soyer başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde PKK'yı lanetleme ve şehit ailelerine yardım yapılmasına yönelik genelde tarafından Meclis'e sunuldu, CHP dışındaki tüm partiler genelgeye kabul oyu verdi. CHP'li üyelerin oyuyla şehit ailelerine yardım genelgesi reddedildi.

İzmir'de AK Parti'nin PKK'yı kınama önergesi reddedildi İZMİR'DE AK PARTİ'NİN "PKK'YI KINAMA" ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

"PKK'YI DESTEKLEYEN GÜÇLERİ VE PARTİLERİ MECLİS OLARAK LANETLİYORUZ"

Önergede yer alan "PKK'yı destekleyen güçleri ve partileri Meclis olarak lanetliyoruz" ifadesini söyleyen Hacısalihoğlu metnin oylamaya sunulup AK Parti ve diğer partiler tarafından kabul edilip CHP kanadının ret oyu verdiğini söyledi.

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izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

bir arkadas soruyor namus sözünü tutmayan kisiye ne dersiniz,, benim bildigim Kadar,,,n……….z denir yoksa yaniliyommu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 20:14
izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

seferihisari batiran bu dersimli zatin bunu redetmesi gayet dogal zira emirler kandilden ve carkci kemostan geliyo cünkü izmirim malesef bu herife bircok kriterler karsiliginda takdim edildi,ayrica burada chp lilere sesleniyom eserinizle iftihar edebilirsiniz,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 20:11
akyorum akyorum

Bu olayla ilgili dün akşam saatlerinde canlı yayına bağlanan Tunç Soyer'den skandal bir itiraf geldi..

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır0
cevapla 17.09.2019 11:05
oğuz oğuz

namus sözünü tutmayan kişiye ne dersiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet20
hayır0
cevapla 17.09.2019 10:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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