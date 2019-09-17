Tunç Soyer'den skandal itiraf! PKK'yı lanetleme ve şehitlere yardım önergesi reddedildi

Tunç Soyer başkanlığında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı 'Meclis Toplantısı' geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Meclis'te AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, Karabağlar yangınıyla ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge reddedilmişti. Bu olayla ilgili dün akşam saatlerinde canlı yayına bağlanan Tunç Soyer'den skandal bir itiraf geldi.

Bir canlı yayında konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde reddedilen 'PKK'yı kınama ve şehit ailelerine yardım' önergesiyle ilgili açıklamaları üzerine CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayına bağlanarak skandal açıklamalarda bulundu.

CHP DIŞINDAKİ PARTİLER KABUL OYU VERDİ

Tunç Soyer başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde PKK'yı lanetleme ve şehit ailelerine yardım yapılmasına yönelik genelde AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu, CHP dışındaki tüm partiler genelgeye kabul oyu verdi. CHP'li üyelerin oyuyla şehit ailelerine yardım genelgesi reddedildi.

"PKK'YI DESTEKLEYEN GÜÇLERİ VE PARTİLERİ MECLİS OLARAK LANETLİYORUZ"

Önergede yer alan "PKK'yı destekleyen güçleri ve partileri Meclis olarak lanetliyoruz" ifadesini söyleyen Hacısalihoğlu metnin oylamaya sunulup AK Parti ve diğer partiler tarafından kabul edilip CHP kanadının ret oyu verdiğini söyledi.