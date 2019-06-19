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İşte Koç Üniversitesi’ndeki şantajın detayları

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Giriş Tarihi: 19.06.2019 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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İşte Koç Üniversitesi’ndeki şantajın detayları

Koç Üniversitesi’nde rektör danışmanının rektörün kızına yaptığı 1.1 milyon liralık şantajın detayları ortaya çıktı. Rektör Umran İnan’ın kızı Ayşe İnan ifadesinde, şantaj olayını tüm ayrıntılarıyla anlattı. İnan, Kalaycı’nın kendisine ‘Polisin ve MİT'in elinde uyuşturucudan kayıtların var, narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş’ dediğini, bu şekilde kendisini korkutarak 3 seferde 1.1 milyon lirasını aldığını kaydetti. İnan, Kalaycı’nın kendisine paraların kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söylediğini ifade etti.

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