Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı

Türkiye'nin ünlü üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin adı 'şantaj' skandalına karışmış durumda. Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan'ın uyuşturucu kullanırkenki görüntülerinin sızdırılmasıyla tehdit edildiği, hem de bu şantajın kocası tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Rektör İnan'ın da kızı için tanıklık ettiği ifade edildi. Rektör danışmanı Ramazan Kalaycı'dan yardım istenildi; olaylar silsilesi de böyle başladı! Son dakika haberi...