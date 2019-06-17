Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı
Koç Üniveristesi Rektörü Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan'ın anlaşmazlık yaşadığı eşi Kani Kuzu'ya uyuşturucu kullanırken yakalandığı, Kuzu'nun bu görüntüleri polise vermekle kendisini tehdit ettiği ortaya çıktı. Rektörün kızı Ayşe İnan, danışman Ramazan Kalaycı'dan yardım isteyince o da 1.1 milyon TL karşılığında görüntüleri sildirebileceğini söyledi; işte skandal ötesi son dakika haberinin detayları!
Türkiye'nin ünlü üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin adı 'şantaj' skandalına karışmış durumda. Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan'ın uyuşturucu kullanırkenki görüntülerinin sızdırılmasıyla tehdit edildiği, hem de bu şantajın kocası tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Rektör İnan'ın da kızı için tanıklık ettiği ifade edildi. Rektör danışmanı Ramazan Kalaycı'dan yardım istenildi; olaylar silsilesi de böyle başladı! Son dakika haberi...
Ayşe İnan, Ramazan Kalaycı'ya 1.1 milyon lira kaptırdı!
Rektör Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan, anlaşmazlık yaşadığı eşi Kani Kuzu'ya uyuşturucu kullandığı sırada yakalandı. İddiaya göre Kani Kuzu, bu olay sonrasında eşini sürekli polise şikayet etmekle korkuttu.
İnan ise rektör danışmanı Ramazan Kalaycı'dan yardım istedi. Kalaycı, İnan'ı "Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var, benim üst düzey tanıdıklarım var, hallederim." dedi. İnan, Kalaycı'ya kayıtları sildirmek üzere 1.1 milyon TL verdi.
Savcılığa taşınan olayda Rektör İnan, kızı adına tanıklık yaptı. Gözaltına alınan Kalaycı, serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kalaycı hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Sahtecilik' suçlarından hapis cezası yaptığı iddia edilen eş Kani İrfan Kuzu hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Şüpheli Kalaycı ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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