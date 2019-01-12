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FETÖ için milyonlar toplayan Ali Eğemen için skandal karar!

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Giriş Tarihi: 12.01.2019 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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FETÖ için milyonlar toplayan Ali Eğemen için skandal karar!

Konya’da FETÖ’ye ait Mevlana Üniversitesi kurucu üyesi olan yeminli mali müşavir Ali Eğemen, 17 yılla yargılandığı örgüt yöneticiliği davasından beraat etti. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi A.İ., "Tehdit ederek 80'den fazla şirketle anlaşma yaptılar. İş dünyasının parası FETÖ'ye aktarılırdı" dedi.

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