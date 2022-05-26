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Haberler Galeri Zorla evine girdiği kadına tecavüz etmeye kalktı! Fide Uyarlar dehşet anlarını anlattı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Zorla evine girdiği kadına tecavüz etmeye kalktı! Fide Uyarlar dehşet anlarını anlattı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Son dakika haberine göre: Adana'da Fide Uyarlar isimli genç kadın "merhaba" dediği komşusu tarafından hem tacize uğradı hem tecavüz girişimine maruz kaldı hem de evinde alıkonulup darbebildi. Uyarlar, "Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin" dedi.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:06
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Zorla evine girdiği kadına tecavüz etmeye kalktı! Fide Uyarlar dehşet anlarını anlattı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana'ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken iddiaya göre Gökhan K. (45) ile tanışıp arkadaş oldu.

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Zorla evine girdiği kadına tecavüz etmeye kalktı! Fide Uyarlar dehşet anlarını anlattı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Uyarlar'ın komşusu Gökhan K. arkadaşlığı ilerletip bir ay sonrada evlenme teklifinde bulundu. Ancak genç kadın bu teklifi kabul etmeyince sürekli rahatsız edip evine girip onu alıkoyup, darp edip işkence yaptı.

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Zorla evine girdiği kadına tecavüz etmeye kalktı! Fide Uyarlar dehşet anlarını anlattı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Genç kadın asansörde bile tacizine, işkencesine maruz kaldı. Zanlı Gökhan K. Uyar'ların yan tarafındaki dairenin sahibi ile görüşüp onun yerine taşınmak için mücadele etti.

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Zorla evine girdiği kadına tecavüz etmeye kalktı! Fide Uyarlar dehşet anlarını anlattı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Son olarak da zanlı; Uyarlar'ın evine balkondan girmiş ve kadını yine alıkoymuş, genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan" tutuklanmıştı.

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Zorla evine girdiği kadına tecavüz etmeye kalktı! Fide Uyarlar dehşet anlarını anlattı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi.