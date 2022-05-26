Zorla evine girdiği kadına tecavüz etmeye kalktı! Fide Uyarlar dehşet anlarını anlattı: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Son dakika haberine göre: Adana'da Fide Uyarlar isimli genç kadın "merhaba" dediği komşusu tarafından hem tacize uğradı hem tecavüz girişimine maruz kaldı hem de evinde alıkonulup darbebildi. Uyarlar, "Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin" dedi.