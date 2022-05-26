Kahramanmaraş'ta sünnet faciası: Küçük çocuğun cinsel organı kesildi! "Gözüme perde indi"

"İLK 12 SAATTE DİKİLSEYDİ ORİJİNALİ GİBİ İYİLEŞİRDİ"

Tedavi için İstanbul'a getirilen çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan A. E. K.'nın durumunun iyi olduğu dile getiren Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi, tedaviyle ilgili şunları kaydetti: "Bazı penisler sünnet derisine çok yapışıktır, bazı penisler halk arasında peygamber sünneti denilen penislerdir bunlarda da sünnet derisi farklıdır.

