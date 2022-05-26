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Kahramanmaraş'ta sünnet faciası: Küçük çocuğun cinsel organı kesildi! "Gözüme perde indi"
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuklarını sünnet ettirmek isterken felaketi yaşadı. Sünnet olduğu sırada cinsel organı kesilen A.E.K.'nin annesi N.K., eve gelen sünnetçinin eğitimli olup olmadığını bilmediklerini belirterek, başka çocukların da mağdur olduğunu iddia etti. Öte yandan anne, sünnetçinin ifadesinde 'Gözüme perde indi' dediğini belirtti.