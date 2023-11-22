22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zonguldak'ta batan gemiden kahreden detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı

Zonguldak'ta batan gemiden kahreden detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı

Zonguldak'ta karaya oturan ve facia olarak adlandırılan gemi kazası yürekleri yaktı. Gemideki 11 mürettebatın aranmasına devam ediliyor. Öte yandan fırtına sebebiyle karaya oturarak batan geminin kaptanı Cemal Turan'ın 2 ay içinde yaşadığı büyük acılar kahretti.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 20:34
  • 1
  • 12
Zonguldak’ta batan gemiden acı detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı

Türkiye Zonguldak'ta yaşanan gemi kazası ile sarsıldı. Facia niteliğindeki kaza sonrası ise acı detaylar gelmeye devam ediyor. Kayıp 11 mürettebat ise gece gündüz aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Zonguldak’ta batan gemiden acı detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bandralı "Kafkametler" adlı gemi, fırtına sebebiyle karaya oturarak batmıştı. Gemide bulunan 12 mürettebattan 1'inin canız bedenine ulaşılırken, 11 kişiye ise hala ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ederken, ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Gemi kaptanı Cemal Turan ve Satılmış Uslu isimli gemi çalışanının Kastamonu'da yaşayan yakınları konuştu. 2 ay önce eşi Havva Turan'ı kaybettiği öğrenilen gemi kaptanı Cemal Turan'ın annesi Fatma Turan'ın da bitkisel hayatta olduğu belirtildi.

  • 3
  • 12
Zonguldak’ta batan gemiden acı detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı

"AİLE ACI ÜZERİNE ACI YAŞIYOR"
Cemal Turan'ın memleketi olan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çok sevildiğini söyleyen Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Cemal, benim çocukluk arkadaşımdır. Kardeşi Belediye meclis üyemizdir. İnşallah kendisine en yakın zamanda ulaşılır. Kullandığı gemi Rusya'dan geliyordu.

  • 4
  • 12
Zonguldak’ta batan gemiden acı detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı

Havaya tutulunca Zonguldak Limanına girmeye çalışırken gemi batıyor. Battığı yerde gemi bulundu, fakat mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. İnşallah 1-2 güne kadar kayıp mürettebata ve kaptanımız Cemal Turan'a ulaşılır. Ümitli bekleyişimiz sürüyor" dedi.

  • 5
  • 12
Zonguldak’ta batan gemiden acı detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı

"AİLE OLARAK ZOR DURUMDALAR"
Kaptan Cemal Turan'ın ailesinin Zonguldak'ta beklediğini belirten Başkan Kaya, "Tahminen 30 yıldan fazladır kaptanlık yapıyor. Diğer bir olay ise 3 ay önce hanımını kaybetti. Acılar üzerine acı. Aile olarak zor durumdalar. Annesi de şu anda bitkisel hayat durumunda. Aile böyle zor günler geçiriyor. Allah'ım kolaylık versin, sabırlar versin" diye konuştu.