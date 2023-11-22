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Zonguldak'ta batan gemiden kahreden detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı
Zonguldak'ta karaya oturan ve facia olarak adlandırılan gemi kazası yürekleri yaktı. Gemideki 11 mürettebatın aranmasına devam ediliyor. Öte yandan fırtına sebebiyle karaya oturarak batan geminin kaptanı Cemal Turan'ın 2 ay içinde yaşadığı büyük acılar kahretti.
Giriş Tarihi: 22.11.2023 20:19Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 20:34