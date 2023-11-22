Zonguldak'ta batan gemiden kahreden detaylar! Umutlar gün geçtikçe azalıyor! Kaptanın yakınları anlattı: Acı üstüne acı

"AİLE OLARAK ZOR DURUMDALAR"

Kaptan Cemal Turan'ın ailesinin Zonguldak'ta beklediğini belirten Başkan Kaya, "Tahminen 30 yıldan fazladır kaptanlık yapıyor. Diğer bir olay ise 3 ay önce hanımını kaybetti. Acılar üzerine acı. Aile olarak zor durumdalar. Annesi de şu anda bitkisel hayat durumunda. Aile böyle zor günler geçiriyor. Allah'ım kolaylık versin, sabırlar versin" diye konuştu.

