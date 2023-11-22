Trabzonlu Meyveş Nine gizemi! ABD’liler uzaylı olduğuna inanıyor! Adına örgüt kurdular: Torununun dikkat çeken vasiyeti

Cooper ve çalışma arkadaşları Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğunu iddia ederek, Meyveş nineyi universal mother (Evrensel Anne) ilan etti. O yıllarda adına konferanslar düzenlenen, ABD'li UFO tutkunları tarafından anıt mezar yaptırabilmek için fon oluşturulan Meyveş ninenin adına ülkenin San Diago kentinde de örgüt kuruldu. Yıllardır gizemini koruyan Meyveş ninenin mezarını son olarak 2004 yılında UFO anıtı yapmayı düşünen ABD'li bilim adamı Ufolog Derek Cooper, Alaatin Yıldız ile birlikte ziyaret etti.