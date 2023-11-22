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Trabzonlu Meyveş Nine gizemi! ABD'liler uzaylı olduğuna inanıyor! Adına örgüt kurdular: Torununun dikkat çeken vasiyeti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 58 yıl önce hayatını kaybeden ve 'Uzaylı Meyveş Nine' denilen Meyveş Morçol gizemini koruyor. Resmi kayıtlara göre 1879 yılında dünyaya gelen Meyveş ninenin ABD'de uzaylı olduğuna inanılıyor. Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğu iddia edilerek universal mother (Evrensel Anne) ilan edildiği söyleniyor. Hatta Meyveş ninenin adına ülkenin San Diago kentinde de örgüt kurulmuş! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 17:12
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Trabzonlu Meyveş Nine gizemi! ABD’liler uzaylı olduğuna inanıyor! Adına örgüt kurdular: Torununun dikkat çeken vasiyeti

Trabzon'da resmi kayıtlara göre 1879 yılında dünyaya gelen Meyveş Morçol'un uzaylı olduğunun hikayesi, torunu olan ve ABD'de NASA'da görev yaptığı yıllarda "yıldız number" adı verilen formülü ile tanınan Prof. Dr. Alaattin Yıldız'ın ninesini ünlü UFO Bilimcisi Prof. Dr. Derek Cooper'e anlatması ile başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonlu Meyveş Nine gizemi! ABD’liler uzaylı olduğuna inanıyor! Adına örgüt kurdular: Torununun dikkat çeken vasiyeti

Cooper ve çalışma arkadaşları Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğunu iddia ederek, Meyveş nineyi universal mother (Evrensel Anne) ilan etti. O yıllarda adına konferanslar düzenlenen, ABD'li UFO tutkunları tarafından anıt mezar yaptırabilmek için fon oluşturulan Meyveş ninenin adına ülkenin San Diago kentinde de örgüt kuruldu. Yıllardır gizemini koruyan Meyveş ninenin mezarını son olarak 2004 yılında UFO anıtı yapmayı düşünen ABD'li bilim adamı Ufolog Derek Cooper, Alaatin Yıldız ile birlikte ziyaret etti.

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Trabzonlu Meyveş Nine gizemi! ABD’liler uzaylı olduğuna inanıyor! Adına örgüt kurdular: Torununun dikkat çeken vasiyeti

130 yıl yaşadığı iddiasıyla dünya gündeminde sıkça yer alan Meyveş nine, torunu Alaattin Yıldız'ın 2008 yılında vefat etmesinin ardından gizemi ile birlikte unutulmaya başladı. Alaatin Yıldız, Sürmene ilçesinde yaşadığı evin yanında mezarı bulunan babaannesi Meyveş Morçol'un yanına defnedilirken, babaanne ve torununun mezarı bir süre ziyaretçi akınına uğradı.

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Trabzonlu Meyveş Nine gizemi! ABD’liler uzaylı olduğuna inanıyor! Adına örgüt kurdular: Torununun dikkat çeken vasiyeti

O yıllarda İslami usulleri uygun şekilde yapılan mezarların üzeri bir süre sonra kapatıldı. Alaattin Yıldız'ın mezarının kazıldığının görülmesi üzerine yakınları tarafından mezarların üstü taş ile kapatılırken, Alaattin Yıldız'ın vasiyetinde ABD'den gelerek mezarında DNA araştırma yapılmaması için mezarının kapatılmasını istediği öğrenildi.

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Trabzonlu Meyveş Nine gizemi! ABD’liler uzaylı olduğuna inanıyor! Adına örgüt kurdular: Torununun dikkat çeken vasiyeti

İlçenin Orta mahallesinde bulunan mezarın bakımını üstlenen Kazım Öztürk, Meyveş ninenin 90'lı yıllarda Amerika'da yılın annesi seçildiğini belirterek, "Meyveş nine bizim bildiğimiz kadarıyla çok iyi birisiymiş. Torunlarından biri olan Alaattin Yıldız, NASA'da çalışıyordu.