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Trabzonlu Meyveş Nine gizemi! ABD'liler uzaylı olduğuna inanıyor! Adına örgüt kurdular: Torununun dikkat çeken vasiyeti
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 58 yıl önce hayatını kaybeden ve 'Uzaylı Meyveş Nine' denilen Meyveş Morçol gizemini koruyor. Resmi kayıtlara göre 1879 yılında dünyaya gelen Meyveş ninenin ABD'de uzaylı olduğuna inanılıyor. Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğu iddia edilerek universal mother (Evrensel Anne) ilan edildiği söyleniyor. Hatta Meyveş ninenin adına ülkenin San Diago kentinde de örgüt kurulmuş! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.11.2023 17:12Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 17:12