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Zonguldak’ta 2 kişiyi öldürüp ormana gömdüler! Kan izlerini kapatmak için sıva yapmışlar

Zonguldak'ta Salim (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp ormanlık alana gömdükleri suçlamasıyla SEGBİS ile yargı karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları reddetti. 2 Kişinin yaşamına son verip ormana gömdüğü öne sürülen şüphelilerin duvardaki kan izlerini de alçıyla kapattıkları tespit edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 10:19
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Zonguldak’ta 2 kişiyi öldürüp ormana gömdüler! Kan izlerini kapatmak için sıva yapmışlar

İddialara göre olay, 2020 Temmuz ayında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi.

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Zonguldak’ta 2 kişiyi öldürüp ormana gömdüler! Kan izlerini kapatmak için sıva yapmışlar

Serkan A.'nın evinde tadilat yapan 34 yaşındaki Soner Çatma ve 28 yaşındaki Salim Çatma'ya aileleri ulaşamayınca durumu jandarmaya ihbar etti.

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Zonguldak’ta 2 kişiyi öldürüp ormana gömdüler! Kan izlerini kapatmak için sıva yapmışlar

ORMANDA 2 KİŞİNİN GÖMÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olayı araştıran ekipler, iki kişiyi ormanda gömülmüş halde bulunca soruşturmayı derinleştirdi. Bu sırada Serkan A. ile babası İsmail A. kayıplara karıştı. Önce bir süre ormanda yaşayıp ardından da İstanbul'a kaçan baba oğlu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak’ta 2 kişiyi öldürüp ormana gömdüler! Kan izlerini kapatmak için sıva yapmışlar

ÖZEL IŞIK YÖNTEMİYLE BULUNDU

Soner ve Salim Çatma'nın tadilat yaptığı evde inceleme yapan jandarma ekipleri, duvarda ve eşyalarda kan izine benzeyen lekeleri fark edince özel ışık yöntemiyle inceleme yaptı. Olay sonra kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiği, eşyaların ise temizlendiği ortaya çıktı. Olaya karıştığı iddia edilen anne D.A., M.G., F.Ç. ile E.Ö. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden anne D.A., M.G. ve E.Ö., yapılan itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Zonguldak’ta 2 kişiyi öldürüp ormana gömdüler! Kan izlerini kapatmak için sıva yapmışlar

Katil zanlısı Serkan A. ile babası İsmail A., anne D.A., M.G. ve F.Ç. hakkında kasten adam öldürme ile uyuşturucu madde ticareti suçlamalarıyla ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar, SEGBİS yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile ölenlerin yakınları 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.