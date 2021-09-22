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Haberler Galeri 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

ŞOK aktüel ürünler indirimleri başladı. 22 Eylül Çarşamba kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden indirimli ürünler listesini araştırmaya başladı. Haftanın kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını sizler için hazırladığımız haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 22 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 09:47
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22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerde her hafta çarşamba günleri kampanyalı ürünler satışa çıkıyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte çarşamba indirimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

DENEME FİYATI

Mis Light Yoğurt
650 gr

Mis Yağı Azaltılmış Beyaz Peynir
500 gr

Mis UHT Süt Yağsız
1 lt

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22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

DENEME FİYATI

Lio Siyah Kuru Sele Zeytin

500 gr
2XS BOY KG / 351-380 adet

  • 4
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22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

Derby Lady 2 Bıçaklı

Dermokil Kavanoz Saç Maskesi Çeşitleri

Agiss Tüy Dökücü Krem

Agiss Tüy Dökücü Sprey

Agiss Boncuk Ağda

Saç Fırçası Çeşitleri

Gliss Nutribalance /Serum Deep Repair / Bio-Tech Şampuan * 500 ml
+Tarak Hediye

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22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

Sleepy Zeytinyağlı Islak Havlu
90'lı

Cire Aseptine Sprey Limon Kolonyası

100 ml