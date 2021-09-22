22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

ŞOK aktüel ürünler indirimleri başladı. 22 Eylül Çarşamba kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden indirimli ürünler listesini araştırmaya başladı. Haftanın kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını sizler için hazırladığımız haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 22 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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