Zonguldak’daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

110 PARÇAYA AYIRMIŞ

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tutuklanan Rabia Çataklı'nın annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan attığı olayla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Cenazelere yapılan otopsilerde cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi. Şeyda Çataklı'nın bedeninden 110 parça, anneaane Medine Küçükkaya'nın bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.