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Haberler Galeri Zonguldak'daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi

Zonguldak'daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi

Zonguldak'ta yaşanan korkunç cinayette şok detaylar ortaya çıktı. Sabaha karşı cinnet geçiren 31 yaşındaki bir kadın, anne ve anneannesini baltayla doğrayarak uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası gözaltına alınan cani kadın getirildiği hastanede serçe parmağını ısırarak çiğ çiğ yedi. Kan donduran vahşette hayatını kaybeden Şeyda Çataklı'nın bedeninin 110 parça, anneanne Medine Küçükkaya'nın bedeninin ise 6 parça kesildiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 12:44
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Zonguldak’daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı.

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Zonguldak’daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi

İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.

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Zonguldak’daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi

Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

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Zonguldak’daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

110 PARÇAYA AYIRMIŞ
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tutuklanan Rabia Çataklı'nın annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan attığı olayla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Cenazelere yapılan otopsilerde cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi. Şeyda Çataklı'nın bedeninden 110 parça, anneaane Medine Küçükkaya'nın bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

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Zonguldak’daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi

Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.