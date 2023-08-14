14 Ağustos 2023, Pazartesi
Zonguldak'daki korkunç cinayette kan donduran detaylar: Baltayla 116 parçaya ayırdı! Serçe parmağını ısırıp çiğ çiğ yedi
Zonguldak'ta yaşanan korkunç cinayette şok detaylar ortaya çıktı. Sabaha karşı cinnet geçiren 31 yaşındaki bir kadın, anne ve anneannesini baltayla doğrayarak uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası gözaltına alınan cani kadın getirildiği hastanede serçe parmağını ısırarak çiğ çiğ yedi. Kan donduran vahşette hayatını kaybeden Şeyda Çataklı'nın bedeninin 110 parça, anneanne Medine Küçükkaya'nın bedeninin ise 6 parça kesildiği tespit edildi.
Giriş Tarihi: 14.08.2023 12:44
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8