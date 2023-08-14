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Haberler Galeri Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem'in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı

Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem'in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı

4 yıl önce İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir rezidansın 9'uncu katından düşerek can veren Ebru Erdem'in ölümü sonrası tek şüpheli olarak tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Serdar Taş'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin 2. Şule Çet vakası olarak bildiği olayın tek şüphelisi Serdar Taş, önceki gün tartıştığı Ferhat Ceylan isimli kişiyi öldürerek kayıplara karıştı.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 10:50
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Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem’in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı

Türkiye'nin konuştuğu olay, 20 Mart 2019'da meydana geldi. İstanbul'da '2. Şule Çet davası' olarak bilinen olayda Ebru Erdem, Küçükçekmece'deki bir rezidansın 9. katından teras katına düşerek hayatını kaybetti.

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Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem’in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı

Yarı çıplak halde bulunan Ebru Erdem'in ölümü üzerine yapılan incelemelerde, genç kızın yanında Serdar Taş'ın bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Serdar Taş ile daireyi kiraya veren Kemal Sönmez gözaltına alındı.

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Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem’in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanan Taş hakkında 'çocuğa yönelik kasten öldürme' ve 'suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' ve 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem’in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı

Serdar Taş, 2 Temmuz 2021 günü görülen duruşmada, tutukluluk halinin devamını gerekli kılan somut gerekçenin bulunmadığı, tutukluluk süresinin dolması, delillerin toplandığı, sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması şartları oluştuğundan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolleriyle tahliyesine karar verildi.

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Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem’in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Konuyla ilgili yargı süreci devam etti. 21 Eylül 2021 günü açıkladığı kararında, Serdar Taş ve Kemal Sönmez'in 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan beraatlerine karar verdi.