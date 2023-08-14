Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem’in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanan Taş hakkında 'çocuğa yönelik kasten öldürme' ve 'suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' ve 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.