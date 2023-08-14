14 Ağustos 2023, Pazartesi
Türkiye 2. Şule Çet vakası olarak biliyordu! Ebru Erdem'in cinayet şüphelisi Serdar Yaş hakkında flaş gelişme: Öldürüp kaçtı
4 yıl önce İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir rezidansın 9'uncu katından düşerek can veren Ebru Erdem'in ölümü sonrası tek şüpheli olarak tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Serdar Taş'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin 2. Şule Çet vakası olarak bildiği olayın tek şüphelisi Serdar Taş, önceki gün tartıştığı Ferhat Ceylan isimli kişiyi öldürerek kayıplara karıştı.
Giriş Tarihi: 14.08.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 10:50
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