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Zonguldak'daki fırtınada batan Kafkametler gemisinde büyük ihmal! Facia böyle gelmiş…

SON DAKİKA | Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen büyük fırtınada batan "Kafkametler" adlı Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili yeni ayrıntılar da bir bir ortaya çıkıyor. 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler'in nehir için dizyn edildiği, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce sac değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:25
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Zonguldak’daki fırtınada batan Kafkametler gemisinde büyük ihmal! Facia böyle gelmiş…

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, korkunç olayla ilgili yeni ayrtınlar da gelmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zonguldak’daki fırtınada batan Kafkametler gemisinde büyük ihmal! Facia böyle gelmiş…

88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı.

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Zonguldak’daki fırtınada batan Kafkametler gemisinde büyük ihmal! Facia böyle gelmiş…

1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce sac değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi.

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Zonguldak’daki fırtınada batan Kafkametler gemisinde büyük ihmal! Facia böyle gelmiş…

İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi. Sac kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" ifadelerini kullandı.

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Zonguldak’daki fırtınada batan Kafkametler gemisinde büyük ihmal! Facia böyle gelmiş…

"YETERLİ SAYIDA MENDİREKLER YAPILMALI"

Gemilerin ağır hava şartlarında barınabilmesi için yeterli sayıda mendirek yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yiğit Aykurt, "Emniyetli bölgeler belirlenmeli. Ağır hava şartlarında, riskli olarak görülen gemilere, liman otoriteleri tarafından port clearance yani denize elverişlilik belgeleri düzenlenmelidir. Özellikle koster ve nehir tipi gemiler sıkı bir şekilde, teknik ve operasyonel anlamda, hem şirket hem liman devleti tarafından takip edilmelidir" açıklamasını yaptı.