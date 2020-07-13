Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş heyecanla bayramı beklerken kurbanlık satışları da merak konusu oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre; zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 14:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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