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Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş heyecanla bayramı beklerken kurbanlık satışları da merak konusu oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre; zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 14:45
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Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri göz önünde bulundurularak, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek. Ayrıca zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak.

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Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Bu marketlerin birçoğu siparişleri kabul etmek için son hazırlıklarını yaparken bazıları ise satışlara başladı. Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.

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Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Firma, en az 18 kilogramlık "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1590 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 1790 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor.

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Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına yüzde 10 indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor. Firma, kurbanlık alacaklara bağış yapma imkanı da sağlıyor.

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Zincir marketlerde kurban satışları başladı! İşte kurbanlık fiyatları...

Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1445 liradan, 16 kilogramlık koçu 1585 liradan alıcıyla buluşturuyor. Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hissenin fiyatını 1825 lira olarak belirledi.