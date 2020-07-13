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BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları merak ediliyordu. Bu hafa birbirinden muhteşem ürünler yer alacak. Bakım ürünleri ve plaj ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğundaki güncel ürünlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 17:55
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BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlere bu hafta satışa çıkacak ürünler belli oldu. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda plaj ürünleri de yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da salı günü kampanyalarını erkenden duyuran BİM marketlerin güncel kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 14 Temmuz aktüel ürünbler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Uzaktan Kumandalı Led Ampul

• 9 W
• Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri

  • 3
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BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dekoratif Yastık

24,90 TL

  • 4
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BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Sleepy Jeans
Çocuk Külot Bez

  • 5
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BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Desitin
Pişik Kremi

• 100 ml