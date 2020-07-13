BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlere bu hafta satışa çıkacak ürünler belli oldu. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda plaj ürünleri de yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da salı günü kampanyalarını erkenden duyuran BİM marketlerin güncel kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 14 Temmuz aktüel ürünbler kataloğu...