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BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları merak ediliyordu. Bu hafa birbirinden muhteşem ürünler yer alacak. Bakım ürünleri ve plaj ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğundaki güncel ürünlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 17:55
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