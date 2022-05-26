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Zigana Tüneli'nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak
Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatının yıl sonunda tamamlanması için çalışmalar gece gündüz sürüyor.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:33Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 15:34