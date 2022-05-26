26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zigana Tüneli'nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

Zigana Tüneli'nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatının yıl sonunda tamamlanması için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 15:34
  • 1
  • 25
Zigana Tüneli’nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı devam eden yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi geçtiğimiz aylarda tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Zigana Tüneli’nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

Yaklaşık bin kadar personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek.

  • 3
  • 25
Zigana Tüneli’nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye'de ilk uygulama olacak.

  • 4
  • 25
Zigana Tüneli’nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

TÜNEL BAĞLANTI YOLLARINDAKİ DENGELİ KONSOL KÖPRÜLER PROJEYE FARKLI BOYUT GETİRİYOR
Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsol metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına yoğun bir şekilde devam ediliyor. Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

  • 5
  • 25
Zigana Tüneli’nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

Çalışmaların önemli kısmını oluşturan Dengeli Konsol Köprüler projeye farklı boyut getirirken, bu sistemin Türkiye'nin çok az yerinde uygulandığı kaydedildi.