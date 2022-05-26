Zigana Tüneli’nde sona doğru! Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye'de ilk uygulama olacak.



