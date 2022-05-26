26 Mayıs 2022, Perşembe
Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışlarını başarıyla tamamladı! Bursa'da düşmana korku saldı
Türkiye'de üretilen "SALVO" adlı Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) test atışları, Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapıldı. Dearsan SALVO adı verilen SİDA'nın testleri başarıyla tamamlandı. Törende, birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ataşeleri, yerli ve yabancı diplomatları ile protokol üyeleri yer aldı.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:35
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