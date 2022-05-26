Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışlarını başarıyla tamamladı! Bursa’da düşmana korku saldı

Testleri heyecanla ve gururla izlediklerini belirten Özkan, "Yerli imkanlarla üretilen araçların manevra kabiliyetleri, hızları ve hedeflere olan hassasiyeti, karadan çıplak gözle dahi seyredilebildi. Testleri başarıyla geçen bu araçların, çeşitli deniz savunma sanayi araçlarımıza entegre edileceğini ve kısa sürede milli envanterimize gireceğini öğrendik. Karacabey de bu anlamda bir kez daha teknolojik bir yatırıma ev sahipliği yaptı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.