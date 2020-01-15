Zeytinyağı sahtekarları açıklandı… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi gündem oldu. Listede en çok yer alan ürünler arasında ise zeytinyağları vardı. Listeye göre sahtekarlar zeytinyağına ayçiçekyağı ya da trans yağ karıştırdı. Bazıları ise beyan ettiklerinden daha kalitesiz yağları tüketiciye sundu. Domuz eti ve at eti satan firmalar da açıklandı. 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ilan edildi. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralanıyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi…

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