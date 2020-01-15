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Zeytinyağı sahtekarları açıklandı… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi gündem oldu. Listede en çok yer alan ürünler arasında ise zeytinyağları vardı. Listeye göre sahtekarlar zeytinyağına ayçiçekyağı ya da trans yağ karıştırdı. Bazıları ise beyan ettiklerinden daha kalitesiz yağları tüketiciye sundu. Domuz eti ve at eti satan firmalar da açıklandı. 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ilan edildi. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralanıyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi…

ZEYTİNYAĞINDAKİ HİLE NASIL ANLAŞILIR - VİDEO

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 13:02
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Zeytinyağı sahtekarları açıklandı… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinden taklit ve tağşiş yapan 229 firmanın ürettiği 386 ürünü ifşa etti. Listede sucuktan bala, süt ürünlerinden çikolataya kadar onlarca ürün yer aldı. Hileli gıda üreten firmaların yasak olmasına rağmen sucukta kanatlı ve büyükbaş etini karıştırdığı ya da domuz eti kullandığı görüldü.

ZEYTİNYAĞINDAKİ HİLE NASIL ANLAŞILIR - VİDEO

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Zeytinyağı sahtekarları açıklandı… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Listeye göre süzme çiçek balına glukoz ya da fruktoz karıştırılırken, yoğurtun içinden de bitkisel yağ çıktı. Hileli gıdalar içinde dikkat çekenler arasında ise zeytinyağları vardı. Bakanlığın hileli gıdalar listesinde 80'den fazla zeytinyağı olduğu görüldü. Listede yer alan zeytinyağı üreticileri, başka tohumlardan elde edilen yağları zeytinyağına karıştırırken, bazıları trans yağ kullanmıştı.

ZEYTİNYAĞINDAKİ HİLE NASIL ANLAŞILIR - VİDEO

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Zeytinyağı sahtekarları açıklandı… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Natürel olarak satılan bazı yağlarda mumsu maddeler olduğu, bazılarında ise vatandaşa açıklanan yağ kalitesinden daha düşük bir yağ kullanıldığı açıklandı.

ZEYTİNYAĞINDAKİ HİLE NASIL ANLAŞILIR - VİDEO

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Zeytinyağı sahtekarları açıklandı… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

DONMA SEVİYESİNE DİKKAT

Biz de sağlıklı beslenme için vatandaşlara tüketilmesi tavsiye edilen zeytinyağındaki bu durumu işin uzmanlarına sorduk. Üreticilerin neden hile yapmayı seçtiğini, tüketicinin kandırılmaması için neler yapması gerektiğini konuştuk. Uzmanlara göre, zeytinyağının sahte ya da hileli olduğunu tüketicinin anlaması çok zor.

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Zeytinyağı sahtekarları açıklandı… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski başkanı Cahit Çetin'e göre zeytinyağına farklı bir yağ karıştırıldıysa donma seviyeleri farklı olduğu için zeytinyağı üstte kalır. Eğer farklı bir yağ karıştırıldıysa, bu yağ da altta kalacaktır. Böyle bir durum yoksa zeytinyağına bir şey karıştırılmadığı düşünülebilir.