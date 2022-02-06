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Haberler Galeri Zeytinburnu'nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

Zeytinburnu'nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde sevgilisiyle sokakta yürüyen bir genç, peşlerinden gelen iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Peş peşe bıçaklanan talihsiz genç aldığı darbelerle yere yığılırken, kan donduran görüntüler olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 11:49
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Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

Olay, geçen gece saat 02.00 sularında Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı.

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Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

İddialara göre, yanında sevgilisiyle yürüyen gencin peşine iki zanlı takıldı.

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Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

LAF ATIP DURMASINI İSTEDİLER

Şüpheliler gence laf atarak durmasını istedi. Şahısların geldiğini gören genç duraksarken yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden uzaklaştı.

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Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

PEŞ PEŞE BIÇAKLAMAYA BAŞLADI

Belindeki bıçakları çıkartan şüpheliler, gencin üzerine saldırarak defalarca bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak uzaklaştı.

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Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

ARKADAŞLARI YETİŞTİ

Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu. Yaralı genç, bir sokak ileride tekrar yere yığıldı.