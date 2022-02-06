Zeytinburnu'nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde sevgilisiyle sokakta yürüyen bir genç, peşlerinden gelen iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Peş peşe bıçaklanan talihsiz genç aldığı darbelerle yere yığılırken, kan donduran görüntüler olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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