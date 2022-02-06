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7 yaşındaki Mert’i öldüren şırınga çikolata için rapor çıktı: Güvenli değil

Ankara'da, ilkokulda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucunda hayatını kaybetti. Yürek yakan ölüm ile ilgili açılan davada Tüketici Hakları Derneği'nin, ürünün güvenli olmadığına dair raporu da dosyaya girdi. Hazırlanan raporda, şırınga formundaki çikolataya ilişkin "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan incelemede ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'güvenli ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 06.02.2022 12:35
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7 yaşındaki Mert’i öldüren şırınga çikolata için rapor çıktı: Güvenli değil

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nun birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019 tarihinde okul kantininden satın aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçmasıyla yaşamını yitirdi.

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7 yaşındaki Mert’i öldüren şırınga çikolata için rapor çıktı: Güvenli değil

KANTİN İŞLETMECİSİ VE DAĞITICI FİRMAYA DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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7 yaşındaki Mert’i öldüren şırınga çikolata için rapor çıktı: Güvenli değil

İDARİ KADRO VE ÖĞRETMENLERE DE 13 YIL HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

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7 yaşındaki Mert’i öldüren şırınga çikolata için rapor çıktı: Güvenli değil

'TEKNİK DÜZENLEMELERE GÖRE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KABUL EDİLİR'

Dava dosyasına, Mert Yağız Köksal'ın ailesinin avukatları tarafından Tüketici Hakları Derneği'nin söz konusu ürünün güvenli olmadığına ilişkin hazırladığı rapor sunuldu. Raporda, üreticinin piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorunda olduğu vurgulanarak, "Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemelerin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara, bunların da olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alarak değerlendirilir" denildi.

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7 yaşındaki Mert’i öldüren şırınga çikolata için rapor çıktı: Güvenli değil

Raporda, ürünün ambalajının hem kabını hem de kapağının bir kısmını sardığı, ürünün açılması için öncelikle ambalajın açılması gerektiği ancak yapılan kontrolde ambalajı açmadan da kapağın tırnak ya da diş ile açılabileceğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Bu durumda ürünü kullanacak bir küçüğün önce ambalajı açmak yerine kapağı ağızla ya da tırnakla çekebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: