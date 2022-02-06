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7 yaşındaki Mert’i öldüren şırınga çikolata için rapor çıktı: Güvenli değil
Ankara'da, ilkokulda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucunda hayatını kaybetti. Yürek yakan ölüm ile ilgili açılan davada Tüketici Hakları Derneği'nin, ürünün güvenli olmadığına dair raporu da dosyaya girdi. Hazırlanan raporda, şırınga formundaki çikolataya ilişkin "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan incelemede ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'güvenli ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.