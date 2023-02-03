Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi - Hangi burçlar 2023'te ALTIN TACI TAKACAK?

Hangi burçlar 2023 yılında parayı bulacak sorusu sıklıkla araştırılıyor. 12 addet burcun her biri 2023 yılıyla birlikte farklı şeyler elde edecek. Ama bazı burçlar var ki finansal olarak şans onlardan yana. Astrologlar tarafından açıklanan parasal anlamda şanslıların arasında koç, boğa, aslan, başak bulunurken şansızlarda ise yengeç, yay, ikizler gibi burçlar yer alıyor. Peki 2023 yılında hangi burcu ne bekliyor?