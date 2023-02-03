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Haberler Galeri Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi - Hangi burçlar 2023'te ALTIN TACI TAKACAK?

Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi - Hangi burçlar 2023'te ALTIN TACI TAKACAK?

Hangi burçlar 2023 yılında parayı bulacak sorusu sıklıkla araştırılıyor. 12 addet burcun her biri 2023 yılıyla birlikte farklı şeyler elde edecek. Ama bazı burçlar var ki finansal olarak şans onlardan yana. Astrologlar tarafından açıklanan parasal anlamda şanslıların arasında koç, boğa, aslan, başak bulunurken şansızlarda ise yengeç, yay, ikizler gibi burçlar yer alıyor. Peki 2023 yılında hangi burcu ne bekliyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:40
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Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi - Hangi burçlar 2023’te ALTIN TACI TAKACAK?

2023 yılının ilk aylarında birçok kişi burcunu neler beklediğini merak ediyor. Kimi sağlık kimisi de finansal anlamda şans ve ilerleme bekliyor. 12 burç içinde oldukça farklı ve önemli süreçler yolda. Astrologlar 2023 yılı için maddi olarak refaha kavuşacak burçları açıkladı. Peki hangi burçlar 2023 yılında parayı bulacak? İşte şanslı ve şansız burçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi - Hangi burçlar 2023’te ALTIN TACI TAKACAK?

KOÇ BURCU

Koç burçları çok iddialı bir kişiliği sahip olur. Buldukları her fırsatı değerlendirmek için harekete geçerler. Koç burcu parasal hedeflerine ulaşabilmek için ne yapması gerektiğini çok iyi bilir.

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Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi - Hangi burçlar 2023’te ALTIN TACI TAKACAK?

Hırsı ve azmi sayesinde durmadan çalışırlar. Başarı basamaklarını adım adım çıkmak için tutkuyla mücadele ederler. Koç burçları hayatları boyunca istedikleri şeylere öncelik vererek bol paralar kazanabilir.

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Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi - Hangi burçlar 2023’te ALTIN TACI TAKACAK?

BOĞA BURCU

Boğa burçları 2023 yılı itibarıyla parasal konularda çok şanslı olacak. Çünkü zenginlik ve lüks onların ayağına gelecek. Boğa burçları başarılı olabilmek ve para kazanabilmek için çok çaba harcar.

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Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi - Hangi burçlar 2023’te ALTIN TACI TAKACAK?

2023 yılında Boğa burçları bu çalışmalarının meyvelerini mutlaka toplayacak. Boğa burçları genellikle çok inatçı olur. İnatçı yapıları onları mutlaka hedeflerine götürür.