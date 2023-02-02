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3 günde 3 farklı şehirde 3 olay! Komşusunun köpeği elini parçaladı ölümden döndü

Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Aksaray'da, ise kardeşleriyle koyun otlatan 12 yaşındaki Kemal Atak, ölümden döndü. Yaşanan bu dehşetlerin ardından bir yenisi de Kastamonu'da meydana geldi. İş için gittiği komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kepçe operatörünün, parmağı koptu, eli de parçalandı. 23 gün boyunca hastanede tedavi gören Adem Kibritçi taburcu edildi. İşte facianın detayları...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 15:04
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3 günde 3 farklı şehirde 3 olay! Komşusunun köpeği elini parçaladı ölümden döndü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kepçe operatörlüğü yapan Adem Kibritçi, komşusunun evine çalışmak için gitti. Kepçe ile gittiği evin önünden araçtan inen Adem Kibritçi'ye evde bulunan köpek saldırdı.

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3 günde 3 farklı şehirde 3 olay! Komşusunun köpeği elini parçaladı ölümden döndü

Köpeğin saldırısında işaret parmağı kopan ve eli parçalanan Adem Kibritçi, kaçarak köpekten kurtuldu. Kendi imkanlarıyla İhsangazi Devlet Hastanesine giden Adem Kibritçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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3 günde 3 farklı şehirde 3 olay! Komşusunun köpeği elini parçaladı ölümden döndü

Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Kibritçi, tedavi altına alındı. Adem Kibritçi'nin parmağı, doku uyuşmazlığı sebebiyle doktorlar tarafından tarafından kesildi.

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3 günde 3 farklı şehirde 3 olay! Komşusunun köpeği elini parçaladı ölümden döndü

Kibritçi'nin ayağından alınan doku, kesilen parmağının yerine yerleştirildi. 23 gün boyunca hastanede tedavi gören Kibritçi, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

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3 günde 3 farklı şehirde 3 olay! Komşusunun köpeği elini parçaladı ölümden döndü

"KEPÇENİN ÜZERİNDEN İNER İNMEZ KÖPEK SALDIRDI VE İŞARET PARMAĞIMI KOPARDI"

Yaşanan olayı anlatan Adem Kibritçi, "Esnaflık yapıyorum. Kepçem var, kepçem ile köyümde işim çıktı, ben de köyüme işimi yapmaya gitmiştim. Köyde kendi işimi yaptım, köyden bir arkadaşım, 'benim de bir işim var, değirmene gelebilir misin' dedi. İşimi bitirdim, akşam İhsangazi ilçesine dönerken, komşumun değirmenine uğradım. Kapıları bana kendisi açıverdi. Beni uyarmadı, ikaz etmedi. Kepçe ile içeriye girdiğimde ne olduğunu anlamadım, bana el işaretinde bulundu. Bunun üzerine kepçeyi durdurdum ve aşağıya indim. Kepçeyi frenlerken bu sırada köpek üzerime geldi. Köpeği görünce kaçamadım ve bana saldırdı. Köpek, parmağımı ısırdı ve parmağımı kopardı. O sırada ben bir boşluk bulup kaçtım ve dışarıya çıktım. Ailem köydeydi, babam değirmenin yakınından geçiyordu, ben de araca bindim ve İhsangazi İlçe Devlet Hastanesine gittim. Burada ilk müdahale yapıldı, tetanoz ve kuduz aşısı yaptılar, tentürdiyot döktüler. Ardından beni Kastamonu'ya sevk ettiler. Araçla Kastamonu'ya gittik. Kastamonu'da ilk müdahale yapıldı, tentürdiyot dökülerek elim parmağım yıkandı, başka bir müdahalede bulunamadılar. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevkim yapıldı" dedi.