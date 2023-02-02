3 günde 3 farklı şehirde 3 olay! Komşusunun köpeği elini parçaladı ölümden döndü

"KEPÇENİN ÜZERİNDEN İNER İNMEZ KÖPEK SALDIRDI VE İŞARET PARMAĞIMI KOPARDI"

Yaşanan olayı anlatan Adem Kibritçi, "Esnaflık yapıyorum. Kepçem var, kepçem ile köyümde işim çıktı, ben de köyüme işimi yapmaya gitmiştim. Köyde kendi işimi yaptım, köyden bir arkadaşım, 'benim de bir işim var, değirmene gelebilir misin' dedi. İşimi bitirdim, akşam İhsangazi ilçesine dönerken, komşumun değirmenine uğradım. Kapıları bana kendisi açıverdi. Beni uyarmadı, ikaz etmedi. Kepçe ile içeriye girdiğimde ne olduğunu anlamadım, bana el işaretinde bulundu. Bunun üzerine kepçeyi durdurdum ve aşağıya indim. Kepçeyi frenlerken bu sırada köpek üzerime geldi. Köpeği görünce kaçamadım ve bana saldırdı. Köpek, parmağımı ısırdı ve parmağımı kopardı. O sırada ben bir boşluk bulup kaçtım ve dışarıya çıktım. Ailem köydeydi, babam değirmenin yakınından geçiyordu, ben de araca bindim ve İhsangazi İlçe Devlet Hastanesine gittim. Burada ilk müdahale yapıldı, tetanoz ve kuduz aşısı yaptılar, tentürdiyot döktüler. Ardından beni Kastamonu'ya sevk ettiler. Araçla Kastamonu'ya gittik. Kastamonu'da ilk müdahale yapıldı, tentürdiyot dökülerek elim parmağım yıkandı, başka bir müdahalede bulunamadılar. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevkim yapıldı" dedi.