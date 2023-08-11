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Zengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu

50 yaşındaki emekli hemşire Zeynep Naile Dilmaç'ın yüksek kazanç ümidiyle tıkladığı internet reklamı hayatını kararttı. Telefonla kendisini arayan dolandırıcılara inanıp 12 bin 500 dolar tutarında kredi çeken Zeynep Naile Dilmaç, "Paramın geri geleceğini düşünmüyorum. Lütfen bu dolandırıcılara inanmayın, kanmayın. İnternette gördüğünüz her şeye kapılmayın" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 13:57
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Zengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu

Isparta'da emekli hemşire Zeynep Naile Dilmaç, geçtiğimiz yıl emekliye ayrıldı. İnternette gezinirken küçük yatırımlarla büyük paralar kazanmayı vadeden reklama tıkladı.

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Zengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu

250 dolar yatırdığı sistemde 3 gün içinde 40 dolar kazandı… Dolandırıcıların ağına bu şekilde düşen Zeynep Naile Dilmaç, eşiyle birlikte arabasını değiştirmek isteyince, sisteme daha çok para yatırma kararı aldı.

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Zengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu

25 BİN DOLAR İSTEDİLER

"Emekli ikramiyemi aldıktan sonra eşimin arabasını değiştirmek ve jest yapmak istemiştim ama para yetmeyince yapamamıştım. Geçen yıl 250 dolardan 3 günde 40 dolar kazanınca bu reklamlar ilgimi çekmeye başlamıştı. İncelemek için girdiğimde önüme bir form çıktı ve onu doldurdum.

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Zengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu

Her şey böyle başladı. Ben bu sayfayı ziyaret ettikten sonra telefonla arandım. Arayan numara yurt dışındandı. Bana öncelikle daha önce böyle bir yatırım işine girip girmediğimi sordular. Geçen yıl girdiğimi ve bir yatırım şirketiyle çalıştığımı söyleyince bir hareketlenme oldu onlarda. Bana daha büyük meblağlarla yatırım yapmam halinde daha çok kazanacağımdan söz etmeye başladılar. 25 bin dolar gibi rakamlardan söz ettiler. Ben o kadar param olmadığını söyledim" ifadesini kullandı.

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Zengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu

BİRÇOK BANKADAN KREDİ ÇEKTİ
Telefondaki kişilerin konuşmasına izin vermediğini söyleyen Zeynep Naile Dilmaç, bankalardan 12 bin 500 dolar kredi çektiğini vurguladı. "Bu parayı da sanal para uygulamasına yatırım olarak aktardılar. Cep telefonumdaki uygulamadan paramın son durumunu görebiliyordum. Kurban Bayramı öncesi baktığımda hesabımda 45 bin dolar görünüyordu. Yatırım danışmanım olduğu söylenen bir kadınla muhatap oluyordum" ifadesini kullandı.