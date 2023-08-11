Zengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu

Her şey böyle başladı. Ben bu sayfayı ziyaret ettikten sonra telefonla arandım. Arayan numara yurt dışındandı. Bana öncelikle daha önce böyle bir yatırım işine girip girmediğimi sordular. Geçen yıl girdiğimi ve bir yatırım şirketiyle çalıştığımı söyleyince bir hareketlenme oldu onlarda. Bana daha büyük meblağlarla yatırım yapmam halinde daha çok kazanacağımdan söz etmeye başladılar. 25 bin dolar gibi rakamlardan söz ettiler. Ben o kadar param olmadığını söyledim" ifadesini kullandı.