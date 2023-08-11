HaberlerGaleriZengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu
Zengin olmak isterken hayatı kabusa döndü! Tek tıkla binlerce doları buhar oldu
50 yaşındaki emekli hemşire Zeynep Naile Dilmaç'ın yüksek kazanç ümidiyle tıkladığı internet reklamı hayatını kararttı. Telefonla kendisini arayan dolandırıcılara inanıp 12 bin 500 dolar tutarında kredi çeken Zeynep Naile Dilmaç, "Paramın geri geleceğini düşünmüyorum. Lütfen bu dolandırıcılara inanmayın, kanmayın. İnternette gördüğünüz her şeye kapılmayın" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.08.2023 13:57Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 13:57