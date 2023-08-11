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Sivas'ta veterinere işkence! İnek hasta bahanesiyle çağırdılar kabusu yaşattılar

Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, hayvanları muayene etmesi için evine çağıran akrabaları E.T. ile uzman çavuş kardeşi K.T.'nin saldırısına uğradı. Çenesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Topçu tedavi altına alındı. Hüngür hüngür ağlayan baba ise evladının yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 13:19
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Sivas’ta veterinere işkence! İnek hasta bahanesiyle çağırdılar kabusu yaşattılar

Tarihler 3 Ağustos'u gösterdiğinde Menteşe köyünde korkunç bir olay yaşandı. Veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, hayvanların muayenesi için evine çağıran akrabaları E.T. ile uzman çavuş olan kardeşi K.T.'nin saldırısına uğradı.

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Sivas’ta veterinere işkence! İnek hasta bahanesiyle çağırdılar kabusu yaşattılar

Çenesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Topçu, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sivas'ta özel hastaneye sevk edildi. Konuşamayan Topçu'nun yakınları şüphelilerden şikayetçi oldu.

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Sivas’ta veterinere işkence! İnek hasta bahanesiyle çağırdılar kabusu yaşattılar

Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler E.T. ile K.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Sivas’ta veterinere işkence! İnek hasta bahanesiyle çağırdılar kabusu yaşattılar

Olayın, veteriner hekimin babası Ekrem Topçu (62) ile E.T. arasında ekili araziden hayvan geçirme tartışması sonrası yaşanan husumetten kaynaklandığı belirtildi.

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Sivas’ta veterinere işkence! İnek hasta bahanesiyle çağırdılar kabusu yaşattılar

'AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞ, ÖLMESİNİ BEKLEMİŞLER'
Veteriner Hekim Muhammet Alperen Topçu'nun babası Ekrem Topçu, oğlunun uğradığı saldırıyı gözyaşlarıyla anlattı. Şüphelilerin cezalandırılmasını isteyen Topçu, "Bizim hayvanlarımız onların tarlasının kıyısından geçerek yulaf tarlasını çiğnemiş. Çobanın dikkatsizliği sonucu bu olmuş. Daha sonra bana gelip yulafı çiğnetmememiz konusunda bizi uyardılar.