Sivas'ta veterinere işkence! İnek hasta bahanesiyle çağırdılar kabusu yaşattılar

Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, hayvanları muayene etmesi için evine çağıran akrabaları E.T. ile uzman çavuş kardeşi K.T.'nin saldırısına uğradı. Çenesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Topçu tedavi altına alındı. Hüngür hüngür ağlayan baba ise evladının yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı.