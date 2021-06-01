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Hakkari'de eşine az rastlanan olay! Yılanın tavşan avı kamerada

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Giriş: 01.06.2021 09:03
Güncelleme:01.06.2021 09:04
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde tavşan avlayan çıngıraklı engerek yılanı kameralara yansıdı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş "Çalılıkların arasında yılan avladığı tavşanla baş başaydı. Yaşananları telefonumun kamerasıyla kayıt altına aldıktan sonra yılana zarar vermemek için bölgeden ayrıldım" dedi.

Yeşilçesme Mahallesi'ndeki tarlasında ekinleri kontrole giden Muhsin Berrak, gördüğü olay karşısında şaşkına döndü. Çalılıkların arasında yılan gördüğünü ifade eden Berrak, "Bölgede en çok zehirli olan çıngıraklı engerek yılanı olduğunu biliyorduk. Çalılıkların arasında yılan avladığı tavşanla baş başaydı. Yaşananları telefonumun kamerasıyla kayıt altına aldıktan sonra yılana zarar vermemek için bölgeden ayrıldım" dedi.

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