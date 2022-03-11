11 Mart 2022, Cuma
Zehir saçan gıdalar! Sakın ağzınıza bile sürmeyin
Severek tükettiğimiz gıdalar vücudumuza zarar verebiliyor. Kızartılmış gıdalar, çikolatalar, paketlenmiş kek gibi keyif alarak yediğimiz yiyecekler kronik rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Bazı besinler vücuttaki iltihabın ciddi miktarda artmasına yol açar. Peki hangi gıdalar vücutta iltihaplanamaya sebep olur? İşte katiyen tüketilmemesi gereken yiyecekler…
Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 12:31
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