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Zehir saçan gıdalar! Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Severek tükettiğimiz gıdalar vücudumuza zarar verebiliyor. Kızartılmış gıdalar, çikolatalar, paketlenmiş kek gibi keyif alarak yediğimiz yiyecekler kronik rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Bazı besinler vücuttaki iltihabın ciddi miktarda artmasına yol açar. Peki hangi gıdalar vücutta iltihaplanamaya sebep olur? İşte katiyen tüketilmemesi gereken yiyecekler…

Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 12:31
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Zehir saçan gıdalar! Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Vücut inflamasyonu mikroplara, cansız hücrelere ve zararlı maddelere karşı bağışıklık sisteminin kullandığı savunma yoludur.

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Zehir saçan gıdalar! Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Yaraların ya da hasarların iyileşme dönemi inflamasyon (enflamasyon) oluşumu ile başlamaktadır.

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Zehir saçan gıdalar! Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Bağışıklık sistemi hücrelerinin sağlıklı dokulara karşı antikor üretmesiyle gün yüzüne çıkan otoimmün hastalıklar artrit (eklem iltihabı) ve inflamatuar bağırsak hastalığına yol açabilir.

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Zehir saçan gıdalar! Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Vücut inflamasyonu akut ve kronik olmak üzere 2 farklı şekilde ortaya çıkabilir.

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Zehir saçan gıdalar! Sakın ağzınıza bile sürmeyin

Akut iflamasyonda belirtiler 2 haftadan az olarak hızlıca gelişir. Kronik inflamasyonda belirtiler 6 haftadan uzun olarak yavaşça gelişir. İltihap; travmalar, zararlı kimyasallar ya da bulaşıcı hastalıklar sonucunda vücutta oluşan durumdur.