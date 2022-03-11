Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi! Önce bacaklarını parçaladı ardından bağırsaklarını dışarı çıkardı

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan komodo ejderinin yaşlı atı canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Ormanlık alanda ata saldıran komodo ejderleri yaşlı ve güçsüz olan atı avladı. Önce bacaklarını yaralayan komodo ejderleri daha sonra karın bölgesine saldırdı.

Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL