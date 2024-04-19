Zayıflamak isterken hayatı karardı! Midesi delindi 4 aydır yemek yiyemiyor
İstanbul'da 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, kilolarını takıntı haline getirdi. Zayıflamak için midesine balon taktırmaya karar verdi. Ancak ameliyat sonrası adeta ölümle burun buruna geldi. Midesi delinen, 4 aydır yemek bile yiyemeyen Eldenüstün, ameliyatı yapan doktordan rekor tazminat istedi.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
18:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
19:07
İstanbul'da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar'da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu. 78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu.
MİDESİ DELİNMİŞ!
Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi. 3 Ocak'ta başka bir hastaneye giderek ikinci ameliyata alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Süreçte 22 kilo veren Sabiha Eldenüstün ameliyatların ardından 4 ay geçmesine rağmen yemek yiyemediğini iddia etti. Eldenüstün savcılığa ve polise giderek ameliyatı gerçekleştiren M. K.'dan şikayetçi oldu.
3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI… 1 MİLYON 400 BİN TL ÖDEDİ!
Sabiha Eldenüstün, "78 kiloydum, kilomu takıntı yaptım. Mide balonu taktırdım. Aralık ayında karar verdim. Çok doktor da araştırmadım, mide balonu taktırdım eve geldim. Fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takılınca tahlillerin yapılması gerekiyormuş. İkinci gittiğim hastanede şahit olduklarım var, serum takılması gerekiyormuş ama bana ne bir tahlil yapıldı ne bir serum takıldı. Ben orada balonu taktırıp eve geldim.
Benim sancılarım çoktu, serum bağlattırdım evde, sancım geçti. Bir gece dayanamadım sancıya, hastaneye gittim hastanede doktor yoktu. Ben şu an kusmaktan yoruldum. Banyoya gidip oturmakla geçiyor günüm, 22 kilo verdim ama takıntılığımdan bu hale geldim. Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedim. Yemek hiç yiyemiyorum. Midem daraldı, midemi açtı doktor. Biraz normale döndük, şu an su içebiliyorum, ayran içebiliyorum" dedi.
"İMDAT ÇAĞRISI ARADIK"
Eldenüstün'ün arkadaşı Özge Erden ise, "Doktorun yanlış iş yaptığı konusunda suç duyurusunda bulunduk. Bunu başka bir doktordan öğrendik. Oraya da gittiğimizde ameliyat oldum. Raporlarım, fotoğraflarım var. Sağlığım gitti, her şeyim gitti. En son halim bu fotoğraftaki halim. Kötüyüm, çok kötü hissediyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamıyorum. Bu ihmalkarlıklar bizi başka hastaneye yönlendirdi.