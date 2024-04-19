Kuzugöbeği mantarının kilosu 1500 TL’den satıldı!

Fethiye'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde Kuzugöbeği mantarının kilosu bin 500 TL'den kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satıldı.

ahaber.com.tr İHA Giriş Tarihi: 19.04.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 18:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL