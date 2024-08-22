22 Ağustos 2024, Perşembe
Zayıflamak istedi hayatından oldu! 1 ayda 3 kez operasyon geçirdi | Doktor ile ilgili sözler dehşete düşürdü
Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz zayıflamak isterken hayatından oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede, kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, işlem sonrası rahatsızlanınca 2 kez daha ameliyat edildi. Bir süre sonra, her biri yaklaşık 5 saat süren 2 ameliyat daha olan genç kız hayatını kaybederken, ailesi ise doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:32