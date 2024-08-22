Zayıflamak istedi hayatından oldu! 1 ayda 3 kez operasyon geçirdi | Doktor ile ilgili sözler dehşete düşürdü

"KIZIMI 2 KERE DAHA AMELİYATA ALDILAR, ÇOCUĞUMU MAHVETTİLER"

İlk ameliyatın ardından kızının ikinci defa ameliyata alındığını ve doktorun kendilerine "Özür dilerim, hakkını helal et, benim hatammış, mide dönmesi olmuş" dediğini ileri süren anne Zübeyde Yılmaz, "Bu esnada kızım düzelmedi, sürekli ateşleniyordu. Çocuğum hiç rahat değildi, uyku da uyuyamıyordu. Sonrasında hastane üçüncü ameliyata alacağını söyledi ve aldılar. Bu ameliyattan önce zaten bizi bayram nedeniyle kadın doğum servisine verdiler, bu serviste klimalar da kapandı. Tek hasta biz olduğumuz için klimaları açmadılar. Hastanedekiler ve hemşireler bizi azarladı, kızımın fotoğraflarını çekip doktoruna atıyordum ve halinden haberdar atıyordum, buna da izin vermediler. Kötü şeyler yaşadık. Sonrasına ben kızımı kaybettim. Doktor ve hemşirelerden şikayetçiyim. Doktorun hatası olduğuna inanıyorum. Benim çocuğum ger gelmeyecek, imkanı yok. Benim çocuğumu mahvettiler" şeklinde konuştu.