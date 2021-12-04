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Haberler Galeri Zavallı keçiyi paramparça edip ortalıktan kayboldular! Köpeklerin keçi avı tüm dehşetiyle kamerada

Zavallı keçiyi paramparça edip ortalıktan kayboldular! Köpeklerin keçi avı tüm dehşetiyle kamerada

Bir çiftlikte kayda alınan görüntüler, çoban köpeğinin önemini anlatıyor. Başıboş köpeklerin saldırdığı çiftlikte keçilerden birisi, köpeklere av oluyor. Tüm dehşetiyle kayda alınan görüntülerde köpeklerin bir süre sonra ortalıktan kaybolduğu görünüyor. İşte köpeklerin dehşet saçtığı o anlar...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 01:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 01:31
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Zavallı keçiyi paramparça edip ortalıktan kayboldular! Köpeklerin keçi avı tüm dehşetiyle kamerada

Köpekler izlendiklerini biliyormuş gibi etrafı kolaçan ederek, ağıla doğru yaklaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zavallı keçiyi paramparça edip ortalıktan kayboldular! Köpeklerin keçi avı tüm dehşetiyle kamerada

Ağıllarına yeni döndükleri anlaşılan keçileri korku dolu anlar bekliyordu.

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Zavallı keçiyi paramparça edip ortalıktan kayboldular! Köpeklerin keçi avı tüm dehşetiyle kamerada

Aralarından birisi başıboş köpeklere yem oldu.

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Zavallı keçiyi paramparça edip ortalıktan kayboldular! Köpeklerin keçi avı tüm dehşetiyle kamerada

Bahçesinde çit kullanmayan ve herhangi bir çoban köpeği beslemeyen çiftçi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Zavallı keçiyi paramparça edip ortalıktan kayboldular! Köpeklerin keçi avı tüm dehşetiyle kamerada