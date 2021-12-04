Zavallı keçiyi paramparça edip ortalıktan kayboldular! Köpeklerin keçi avı tüm dehşetiyle kamerada

Bir çiftlikte kayda alınan görüntüler, çoban köpeğinin önemini anlatıyor. Başıboş köpeklerin saldırdığı çiftlikte keçilerden birisi, köpeklere av oluyor. Tüm dehşetiyle kayda alınan görüntülerde köpeklerin bir süre sonra ortalıktan kaybolduğu görünüyor. İşte köpeklerin dehşet saçtığı o anlar...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 01:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 01:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL