Milyoner'e damga vuran Hababam Sınıfı sorusu! Yeşilçam'ın efsanesi hakkındaki detayı kim hatırlayabilecek? Paşa Nuri Mahmut Hoca Külyutmaz Necmi...

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekrana kilitledi. Sevilen yarışma programına Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı sorusu damga vurdu. 10.000 TL değerindeki soruya yanlış cevap veren yarışmacı elenirken programdaki soru sosyal medyada gündem oldu. İşte o soru...