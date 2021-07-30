Zabıtalara yakalanan dilencinin rahatlığı pes dedirtti

Eskişehir Odunpazarı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, cuma namazı sonrası cemaatten para isteyen dilencilere operasyon düzenlendi. Çocuklarını yanlarında gezdirerek vatandaşlardan duygu sömürüsüyle para isteyen dilenciler, yakalandıkları Zabıta ekiplerine direndi. Dilencilik yaptıklarını inkâr etmelerine rağmen Zabıta ekiplerince karakola götürülen dilenciler, vatandaşın tepkisiyle de karşılaştı. Yanlarındaki 5 çocukla birlikte karakola götürülen 4 kadının dilendikleri paraları koydukları poşetlerinden yaklaşık 225 lira çıktı. Yetişkin olan 4 dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenlenirken, el konulan paraların kamuya aktarımı için tespit tutanağı düzenlendi. İşlemlerinin ardından dilenciler, çocuklarıyla birlikte serbest bırakıldı.



