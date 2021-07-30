30 Temmuz 2021, Cuma
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BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...
BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin heyecanla beklenen salı günü indirimlerinde çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Ağustos ayının gelmesiyle, ayın ilk haftasında satışa çıkacak kampanyalı ürünler belli oldu. Gıda ürünlerinin yer aldığı haftanın kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, gelecek hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 17:28
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