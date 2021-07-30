BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...

BİM marketlerde 3 Ağustos indirimleri belli oldu. Haftanın salı kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. BİM marketlerin resmi internet adresi üzerinden salı indirimleri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gelecek hafta satışa çıkacak ürünler belli oldu. İşte BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...