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Haberler Galeri BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...

BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...

BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin heyecanla beklenen salı günü indirimlerinde çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Ağustos ayının gelmesiyle, ayın ilk haftasında satışa çıkacak kampanyalı ürünler belli oldu. Gıda ürünlerinin yer aldığı haftanın kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, gelecek hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 17:28
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BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...

BİM marketlerde 3 Ağustos indirimleri belli oldu. Haftanın salı kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. BİM marketlerin resmi internet adresi üzerinden salı indirimleri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gelecek hafta satışa çıkacak ürünler belli oldu. İşte BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...

Torku Tereyağı

• 1 Kg

Siyah Zeytin 201-230 Mega Kalibre

• 1400 g

  • 3
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BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

• 600 g

Yayla Çiçek Balı

• 850 g

Dana Fermente Evlik Sucuk

• 400 g

  • 4
  • 22
BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...

Hindi Baton Salam

• 600 g

  • 5
  • 22
BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...

Dana Füme Kaburga

• 70 g

Hindi Füme

• 110 g