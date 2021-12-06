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Yüzyıllar öncesine ait! Tarihi keşif yok olmaya yüz tuttu

Zonguldak'ta 14 yıl önce bahçesine sera kurmak isterken geç Roma-erken Bizans dönemine ait tarihi eserler ortaya çıkan 76 yaşındaki Nizamettin Oral, kazılıp üzeri kapatılan mozaiklerin gün yüzüne çıkartılmasını bekliyor. Toprak altında yüzlerce yıl bekleyen ancak gün yüzüne çıkarıldıktan sonra yüzeysel bir şekilde kazılıp kapatılan mozaikler yok olma ile karşı karşıya.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:45
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Yüzyıllar öncesine ait! Tarihi keşif yok olmaya yüz tuttu

Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde yaşayan 76 yaşındaki Nizamettin Oral, 14 yıl önce bahçesine sera kurmak istedi. Emekli maden işçisi Oral; kurmak istediği seranın demirleri ilerlemeyince toprağı kazmaya başladı. Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaiklerle karşılaşan Oral, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

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Yüzyıllar öncesine ait! Tarihi keşif yok olmaya yüz tuttu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgeyi koruma altına alıp arazide 5 yıl boyunca kazı çalışması yaptı. Bu sırada bahçedeki kalıntıların zarar görmemesi için gece gündüz nöbet tutan Nizamettin Oral'a 173 bin TL kamulaştırma bedeli çıkartıldı.

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Yüzyıllar öncesine ait! Tarihi keşif yok olmaya yüz tuttu

Gece gündüz uyku uyuyamadığını 14 yıl boyunca arazide nöbet tuttuğunu anlatan Oral, bölgenin ülke turizmine büyük katkı sağlayacakken toprağın altında beklediğini ifade etti.

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Yüzyıllar öncesine ait! Tarihi keşif yok olmaya yüz tuttu

"14 YILDIR NE ZAMAN KAZMAYA GELECEKLER DİYE BEKLİYORUM"
Zeugma'ya benzer alanda üzeri kum ve brandalar ile örtülen mozaikler ile ilgili her yere müracaatta bulunduğunu anlatan Nizamettin Oral, "14 yıldır bekliyorum" diye konuştu.

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Yüzyıllar öncesine ait! Tarihi keşif yok olmaya yüz tuttu

Yıllardır çok masraf yaptığını ve uğraştığını anlatan Oral, "Burada bu nimeti bulduk. Gerçekten biz kötü mü olduk bilmiyorum. Çok değerli bir şeymiş bu. Arkadaş buna sahip çıkılsın. Vali, milletvekilleri değişti. Kültür Bakanı, Kültür Müdürüne varana kadar herkes değişti.