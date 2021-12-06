06 Aralık 2021, Pazartesi
Yüzyıllar öncesine ait! Tarihi keşif yok olmaya yüz tuttu
Zonguldak'ta 14 yıl önce bahçesine sera kurmak isterken geç Roma-erken Bizans dönemine ait tarihi eserler ortaya çıkan 76 yaşındaki Nizamettin Oral, kazılıp üzeri kapatılan mozaiklerin gün yüzüne çıkartılmasını bekliyor. Toprak altında yüzlerce yıl bekleyen ancak gün yüzüne çıkarıldıktan sonra yüzeysel bir şekilde kazılıp kapatılan mozaikler yok olma ile karşı karşıya.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:45
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