Yüzyıllar öncesine ait! Tarihi keşif yok olmaya yüz tuttu

Yıllardır çok masraf yaptığını ve uğraştığını anlatan Oral, "Burada bu nimeti bulduk. Gerçekten biz kötü mü olduk bilmiyorum. Çok değerli bir şeymiş bu. Arkadaş buna sahip çıkılsın. Vali, milletvekilleri değişti. Kültür Bakanı, Kültür Müdürüne varana kadar herkes değişti.