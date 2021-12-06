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Gelin ve damada arkadaşından ilginç takı! 'Türk lirasının değerini gösterme adına böyle bir şey yaptık'

Son dakika haberine göre: Iğdır da düzenlenen Azeri düğün merasiminde damadın Kahramanmaraşlı arkadaşı çiçeği burnunda çifte, hediye takı yerine öyle bir şey taktı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takıyı takan kişi, "Düğün merasimi yapılan genç çiftimizi Azerbaycan'a uğurluyoruz. Onların bu mutlu gününde tüm dünyada ekonomik krize, Euro ve Dolar'a inat Türk lirasının da değerini gösterme adına onlara böyle bir jest yapmak istedik. İnşallah mutlu olmuşlardır" dedi.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:38
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Gelin ve damada arkadaşından ilginç takı! ’Türk lirasının değerini gösterme adına böyle bir şey yaptık’

Iğdır da düzenlenen Azeri düğün merasiminde damadın Kahramanmaraşlı arkadaşı çiçeği burnunda çifte, hediye olarak takı yerine uçak bileti taktı. Düğün sonrası Azerbaycan'a gidecek olan çiftin uçak bileti arkadaşından oldu.

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Gelin ve damada arkadaşından ilginç takı! ’Türk lirasının değerini gösterme adına böyle bir şey yaptık’

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Uğurcan Dilmen, Kocaelili gelin Ece Aktay Dilmen ile hayatlarını Iğdır'da birleştirdi. Çiçeği burnunda çiftin Azeri düğününde katılımcılar gönüllerince eğlenirken, düğün merasimi Kafkas gösteri ile son buldu.

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Gelin ve damada arkadaşından ilginç takı! ’Türk lirasının değerini gösterme adına böyle bir şey yaptık’

Dünya evine giren genç çifte bir sürpriz de damadın Kahramanmaraşlı arkadaşı Erhan Ersavaş'tan geldi. Ersavaş, düğün sonrası Azerbaycan'a gidecek olan gelin ve damada uçak bileti hediye etti.
Gelin ve damada uçak bileti hediye eden Erhan Ersavaş, "Düğün merasimi yapılan genç çiftimizi Azerbaycan'a uğurluyoruz. Onların bu mutlu gününde tüm dünyada ekonomik krize, Euro ve Dolar'a inat Türk lirasının da değerini gösterme adına onlara böyle bir jest yapmak istedik. İnşallah mutlu olmuşlardır" dedi.
Gelin, damat ve davetliler de Ersavaş'a teşekkür etti.

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Gelin ve damada arkadaşından ilginç takı! ’Türk lirasının değerini gösterme adına böyle bir şey yaptık’

DAMAT İLE GELİN TAKIYI GÖRÜNCE AĞZI KULAKLARINA VARDI

Konya'da yapılan bir düğün töreni ilginç bir takı merasimine sahne oldu. Mustafa Yılmaz ve Sedef Çakın'ın nikah töreninin ardından takı merasimine geçildi.

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Gelin ve damada arkadaşından ilginç takı! ’Türk lirasının değerini gösterme adına böyle bir şey yaptık’

Davetlilerden Emre Tam, damada kırmızı kurdele ile 4 kat imarı olan bir arsa tapusu taktı. Arsa tapusunu gören damat ve gelin kadar salonda bulunanlar da büyük şaşkınlık yaşadı. Damat Mustafa Yılmaz ise "Çok şaşkınım halen inanamıyorum. Bizim için hayatımızın en mutlu günü olan bugünde unutulmaz bir anımız oldu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.