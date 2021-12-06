Gelin ve damada arkadaşından ilginç takı! 'Türk lirasının değerini gösterme adına böyle bir şey yaptık'

Son dakika haberine göre: Iğdır da düzenlenen Azeri düğün merasiminde damadın Kahramanmaraşlı arkadaşı çiçeği burnunda çifte, hediye takı yerine öyle bir şey taktı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takıyı takan kişi, "Düğün merasimi yapılan genç çiftimizi Azerbaycan'a uğurluyoruz. Onların bu mutlu gününde tüm dünyada ekonomik krize, Euro ve Dolar'a inat Türk lirasının da değerini gösterme adına onlara böyle bir jest yapmak istedik. İnşallah mutlu olmuşlardır" dedi.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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