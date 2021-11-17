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Yüzyılın en uzun Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Dünya 19 Kasım 2021 Cuma günü 580 yılın en uzun Tam Ay tutulmasına tanık olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Peki Ay tutulması hakkında neler biliniyor? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Nerelerden görülebilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:05
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Yüzyılın en uzun Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?

NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı.

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Yüzyılın en uzun Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?

Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay'ın Dünya'nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

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Yüzyılın en uzun Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?

Tutulma esnasında Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

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Yüzyılın en uzun Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?

NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma, 18 Kasım ile 19 Kasım arasına gerçekleşecek.

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Yüzyılın en uzun Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?

3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek Ay tutulması son yüzyılın en uzunu olarak kayda geçecek.