HaberlerGaleriYüzyılın en uzun Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?
Yüzyılın en uzun Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?
Dünya 19 Kasım 2021 Cuma günü 580 yılın en uzun Tam Ay tutulmasına tanık olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Peki Ay tutulması hakkında neler biliniyor? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Nerelerden görülebilecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:05Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:05