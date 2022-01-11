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Haberler Galeri Son dakika: Eğitime kar engeli | 12 Ocak 2022 Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Son dakika: Eğitime kar engeli | 12 Ocak 2022 Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda birçok il ve ilçeden kar tatili haberleri geliyor? Peki hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi? 12 Ocak 2022 Çarşamba günü hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve tüm detaylar haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 23:55
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Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kent genelinde yüzlerce öğrencinin merakla beklediği "12 Ocak 2022 Çarşamba günü okullar tatil mi?" sorusu ise böylelikle yanıt buldu.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

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Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

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Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
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Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Yüz yüze eğitime ara verildi | Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi