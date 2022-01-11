Son dakika: Eğitime kar engeli | 12 Ocak 2022 Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda birçok il ve ilçeden kar tatili haberleri geliyor? Peki hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi? 12 Ocak 2022 Çarşamba günü hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve tüm detaylar haberimizde...