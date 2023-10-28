Yüz binler Filistin için Atatürk Havalimanı'nda! Türkiye'nin dört bir yanından akın akın geldiler

AK Parti tarafından Başkan Erdoğan'ın katılımı ile İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi için yüz binlerce vatandaş akın akın Atatürk Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı'nda mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda ve 14 metre yüksekliğinde dev bir sahne kuruldu. Miting alanına ayrıca 29 ses ve ekran kulesi ile internet kalitesini artırmak için ek olarak 25 seyyar baz istasyonu kuruldu.