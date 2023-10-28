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Yüz binler Filistin için Atatürk Havalimanı'nda! Türkiye'nin dört bir yanından akın akın geldiler

AK Parti tarafından Başkan Erdoğan'ın katılımı ile İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi için yüz binlerce vatandaş akın akın Atatürk Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı'nda mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda ve 14 metre yüksekliğinde dev bir sahne kuruldu. Miting alanına ayrıca 29 ses ve ekran kulesi ile internet kalitesini artırmak için ek olarak 25 seyyar baz istasyonu kuruldu.

Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 14:08
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Yüz binler Filistin için Atatürk Havalimanı’nda! Türkiye’nin dört bir yanından akın akın geldiler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" için vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na gelmeye başladı.

Atatürk Havalimanı'nda mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde dev sahne kuruldu.

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Yüz binler Filistin için Atatürk Havalimanı’nda! Türkiye’nin dört bir yanından akın akın geldiler

Türk bayrakları ile Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa'nın yer aldığı görsellerle donatılan sahneye, katılımcıların mitingi rahat izleyebilmesi için 6 ayrı LED ekran yerleştirildi.

Miting alanına ayrıca 29 ses ve ekran kulesi ile internet kalitesini artırmak için ek olarak 25 seyyar baz istasyonu kuruldu.

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Yüz binler Filistin için Atatürk Havalimanı’nda! Türkiye’nin dört bir yanından akın akın geldiler

Miting alanına 12 ayrı giriş kapısında oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek alınan vatandaşların, ellerinde Türk bayrağı ile Filistin bayrağı taşıdıkları görüldü. Şehir dışından katılım gösteren vatandaşlar da miting alanına gelmeye başladı.

Alana ulaşmak isteyenlerin kullanacağı güzergahlardan biri olan Dünya Ticaret Merkezi metro istasyonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Buraya gelen vatandaşlar, ring seferleriyle miting alanına ulaştırılıyor. Engelli bireyler de kendileri için hazırlanan servislerle alana götürülüyor.

Katılımcılara, Türk ve Filistin bayrakları satmak isteyen seyyar satıcılar da miting alanında tezgah açtı.

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Yüz binler Filistin için Atatürk Havalimanı’nda! Türkiye’nin dört bir yanından akın akın geldiler

MİTİNG ALANINA ULAŞIM
Katılımcıların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden otobüsler kaldırılıyor.

Mitinge, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanarak gelen vatandaşların alana ulaşımı için Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'ndan ring seferleri yapılıyor.

Marmaray'ı kullanan katılımcılar ise Yeşilköy Durağı'ndan miting alanına kadar oluşturulan yürüyüş koridorunu kullanarak miting alanına ulaşıyor.

Bu arada, kentte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz hizmet veriyor.

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Yüz binler Filistin için Atatürk Havalimanı’nda! Türkiye’nin dört bir yanından akın akın geldiler

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR MİTİNGDE SAHNE ALACAK
Saat 15.00'te başlaması planlanan mitingde, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

Ayrıca, farklı ülkelerden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri ile sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından isimler miting de yer alacak.