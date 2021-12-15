Son dakika: Moda’da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine…

Son dakika! İstanbul Moda'da mide bulandıran bir olay yaşandı. 4 arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu aşağı indirip bir apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Bu esnada karısıyla beraber eve giren bir adam duruma tepki gösterdi. Uyarıya kulak asmayan zorba bu defa da kendisine tepki gösteren adamın karısının üzerine işedi. Bununla da yetinmeyen maganda, arkadaşlarıyla adamı dövdü. O çiftin arkadaşları olduğu söyleyen sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise görüntüleri paylaşıp sitem etti. İşte iğrenç olayın detayları…