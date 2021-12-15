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Haberler Galeri Son dakika: Moda’da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine…

Son dakika: Moda’da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine…

Son dakika! İstanbul Moda'da mide bulandıran bir olay yaşandı. 4 arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu aşağı indirip bir apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Bu esnada karısıyla beraber eve giren bir adam duruma tepki gösterdi. Uyarıya kulak asmayan zorba bu defa da kendisine tepki gösteren adamın karısının üzerine işedi. Bununla da yetinmeyen maganda, arkadaşlarıyla adamı dövdü. O çiftin arkadaşları olduğu söyleyen sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise görüntüleri paylaşıp sitem etti. İşte iğrenç olayın detayları…

Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:06
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Son dakika: Moda’da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine…

Son dakika haberine göre İstanbul Moda'da önceki gece saatlerinde mide bulandıran bir olay yaşandı. İddialara göre; 4 şahıstan biri, pantolonunu indirip bir evin önüne işedi.

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Son dakika: Moda’da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine…

KARISININ ÜZERİNE İŞEDİ

Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi. Bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi.

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Son dakika: Moda’da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine…

ÜNLÜ İSİM TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise o çiftin arkadaşları olduğunu belirtip sosyal medyadan sitem etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan Sicimoğlu, şunları söyledi:

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Son dakika: Moda’da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine…

Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor.

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Son dakika: Moda’da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine…

'SANA MI SORACAĞIM LAN İŞEYECEĞİM YERİ'

'Napıyorsun kardeşim' deyince, 'Sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri' diyor. Ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi.