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Yurtta kar manzaraları! Türkiye'ye beyaz örtü! Çok sayıda şehirde etkili oluyor...

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken zaman zaman yollarda tipi ve sis yaşanıyor. Diğer yandan hafta sonu tatiline denk gelen ilk kar yağışında bazı vatandaşlar ve çocuklar sokaklara çıkarak eğlenceli anlar yaşadı. İşte yurttan kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 19.11.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 13:43
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Yurtta kar manzaraları! Türkiye’ye beyaz örtü! Çok sayıda şehirde etkili oluyor...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde çok sayıda ilde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

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Yurtta kar manzaraları! Türkiye’ye beyaz örtü! Çok sayıda şehirde etkili oluyor...

Sıcaklıklar bir anda 10 derece birden düşerken, onlarca il beyaza büründü.

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Yurtta kar manzaraları! Türkiye’ye beyaz örtü! Çok sayıda şehirde etkili oluyor...

Bazı anlarda ise vatandaşlar yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, karın keyfini çıkaranlar da oldu.

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Yurtta kar manzaraları! Türkiye’ye beyaz örtü! Çok sayıda şehirde etkili oluyor...

İşte yurttan kar manzaraları...

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Yurtta kar manzaraları! Türkiye’ye beyaz örtü! Çok sayıda şehirde etkili oluyor...