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Şile’de dere taştı, yollar göle döndü! Sarıyer'de dev dalgalar kayalıkları aştı, restoranlar zarar gördü

İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan Sarıyer'deki Rumeli Feneri'nde fırtına nedeniyle etkili olan dev dalgalar mendireği aşağarak balıkçı barınakları ve restonlara vurdu. Duvar yıkıldı.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.11.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 15:31
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Şile’de dere taştı, yollar göle döndü! Sarıyer’de dev dalgalar kayalıkları aştı, restoranlar zarar gördü

Şile'de fırtına etkisini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şile’de dere taştı, yollar göle döndü! Sarıyer’de dev dalgalar kayalıkları aştı, restoranlar zarar gördü

Ağva mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi taştı.

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Şile’de dere taştı, yollar göle döndü! Sarıyer’de dev dalgalar kayalıkları aştı, restoranlar zarar gördü

Dere kenarındaki işletmeleri su bastı.

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Şile’de dere taştı, yollar göle döndü! Sarıyer’de dev dalgalar kayalıkları aştı, restoranlar zarar gördü

İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi.

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Şile’de dere taştı, yollar göle döndü! Sarıyer’de dev dalgalar kayalıkları aştı, restoranlar zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.