Şile’de dere taştı, yollar göle döndü! Sarıyer'de dev dalgalar kayalıkları aştı, restoranlar zarar gördü

İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan Sarıyer'deki Rumeli Feneri'nde fırtına nedeniyle etkili olan dev dalgalar mendireği aşağarak balıkçı barınakları ve restonlara vurdu. Duvar yıkıldı.