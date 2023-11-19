19 Kasım 2023, Pazar
Şile’de dere taştı, yollar göle döndü! Sarıyer'de dev dalgalar kayalıkları aştı, restoranlar zarar gördü
İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan Sarıyer'deki Rumeli Feneri'nde fırtına nedeniyle etkili olan dev dalgalar mendireği aşağarak balıkçı barınakları ve restonlara vurdu. Duvar yıkıldı.
Giriş Tarihi: 19.11.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 15:31
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