Yurt genelinde hava nasıl olacak? Uzman isim “Salıdan cumaya kadar…” diyerek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Yurt genelinde etkili olan kavurucu hava sıcaklıkları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, önümüzdeki hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, "Salıdan cumaya kadar" diyerek uyardı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu…