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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Uzman isim “Salıdan cumaya kadar…” diyerek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Yurt genelinde etkili olan kavurucu hava sıcaklıkları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, önümüzdeki hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, "Salıdan cumaya kadar" diyerek uyardı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Giriş: 03.08.2024 18:13
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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Uzman isim Salıdan cumaya kadar… diyerek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Yurt genelinde etkili olan kavurucu hava sıcaklıkları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Uzman isim Salıdan cumaya kadar… diyerek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Buna göre, önümüzdeki hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Uzman isim Salıdan cumaya kadar… diyerek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Uzman isim Salıdan cumaya kadar… diyerek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak geçişleri olacağını aktaran Macit, yurdun diğer yerlerinde az bulutlu hava beklendiğini söyledi.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Uzman isim Salıdan cumaya kadar… diyerek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

GÜNEY, İÇ VE BATI KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIK
Sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Macit, "Hava sıcaklıklarının, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz." dedi.